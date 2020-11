-Qué triunfazo que metieron contra Boca, ¿en qué se basó?

-Sí, la verdad que fue un gran triunfo, creo que se basó en la confianza. Nunca nos creímos menos que ellos y por suerte se hicimos bien las cosas y pudimos ganar.

-Le ganaron al equipo de tu ídolo, Juan Román Riquelme ¿Pudiste hablar con él?

-No no, ni siquiera llegué a verlo.

-¿Cómo te sentís en Talleres? Te has afianzado

-La verdad que me siento muy bien, es un club muy ordenado donde siempre te hacen sentir muy cómodo. ¡La ciudad es hermosa! Estoy feliz acá.

-¿Cómo has vivido estos días con el coronavirus dominando el mundo?

-La verdad que fue dura, acá en Córdoba estuvo todo muy jodido, así que estuve sin salir de mi casa, pero siempre estuve entrenando. Le metimos Zoom toda la cuarentena.

-¿Pudiste estar con tu familia en la pandemia o la sufriste?

-No, no veo mi familia desde enero, la verdad que se extraña mucho.

-¿Cuanto tiempo llevás con tu novia y cómo fue estar en la cuarentena en Córdoba?

-Ahora en diciembre cumplimos dos años juntos, la verdad que nos ayudamos mutuamente. Por ahí había días donde ya no tenía ganas de entrenar porque no sabíamos cuando arrancábamos a jugar y ella siempre me apoyó. Creo que hubiese sido muy difícil la cuarentena sin ella.

-Ahora estás con otro mendocino en el plantel, Franco Fragapane, ¿cómo te llevás con él?

-La verdad que tenemos una gran relación, Fraga es un gran chico y nos llevamos muy bien.

-¿Recordás el día que te fuiste a probar a un club y quién te acompañó?

-Sí sí, yo jugaba en el Poli de Carrodilla y mi viejo había terminado su carrera en Andes Talleres, así que decidió llevarme ahí.

-Lautaro Martínez fue compañero tuyo en el Sub 20 y ya llegó a la Mayor, ¿cómo te ves?

-Siempre sueño con vestir la camiseta de la Selección, hoy tengo que trabajar, pensar en crecer y hacer bien las cosas si después se da, bienvenido sea.

-Ya pasó la etapa de Argentinos, ¿qué dejaste ahí?

-La verdad que fue un club que me dio mucho ya sea en lo deportivo y lo humano. Me quedaron grandes amigos allí y ojalá algún día pueda volver.

-¿Tenés la misma idea como todos los jugadores de irte a Europa? ¿Adónde te gustaría jugar?

-Sí, sería algo muy lindo, me gusta mucho la Liga de España, donde los equipos tienen mucha posesión de pelota. Me gustaría jugar ahí.

-Jugabas de wing en el Bicho, ¿en qué posición lo hacés ahora?

-Siempre fui enganche, en Argentinos me tocó jugar en esa posición porque justo se habían lesionado todos. Hoy en día estoy jugando de volante central o de doble cinco.

-Se juega un torneo sin descensos, ¿cómo lo ves?

-La verdad que es un poco raro, pierde seriedad el fútbol argentino, pero bueno, es lo que estamos jugando y con Talleres vamos a dejar todo para hacer un gran torneo.

Más datos de Méndez

Juan Ignacio Méndez nació el 28 de abril de 1997 en Luján. Se inició en Andes Talleres.

Debutó en Primera División A con Argentinos Juniors en el 2018 ante Argentinos Juniors.

Fue convocado para integrar la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 de Corea del Sur 2017.

Su familia está integrada por sus padres, Juan Ramón Méndez (46) y Ester Aveiro (46) y por sus hermanos Franco (27) y Lautaro (16). Está de novio con Daiana Sauer (23).

"Mi hermano más chico estaba jugando en Chacras", tiró Nacho.

Así juega el volante