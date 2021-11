Ignacio Antonio y su otra pasión fuera del fútbol

ignacio antonio horizontal uno.jpg

El mediocampista contó: "Estoy en segundo año y me dan la facilidad de cursar en forma virtual, porque es una universidad de Buenos Aires. Me va bastante bien, me gusta y me sirve para desconectarme un poco del fútbol. Es lo que buscaba".

"Me gustaría ejercer la profesión cuando me retire del fútbol aunque para eso falta mucho todavía. También sirve para tener una buena base para el día de mañana. De a poco le voy agarrando la mano a los truquitos de la profesión", agregó.

Ignacio Antonio admitió: "Me falta un año y medio para recibirme, ya estoy terminando segundo. Ojalá que pueda terminarla y en un futuro sea periodista deportivo".

#SumandoALaPelota: Ignacio Antonio.

Sobre el momento del Deportivo Maipú

El mediocampista se refirió al choque de este domingo ante Deportivo Riestra y aseguró: "Es el último partido de local y queremos ganarlo para dejar una buena imagen. Creo que hemos tenido un buen rendimiento pero hemos cometido errores y lo hemos pagado caro".

Nacho antonio Horizontal.jpg

El jugador se refirió a lo que significa ser capitán y reconoció: "En los últimos partidos me tocó ser capitán y representa muchísimo. Es un orgullo muy grande y soy un agradecido por la confianza que me dieron, primero Cristian Campagnani, ahora Mauricio Magistretti y también mis compañeros"

Sobre su futuro explicó: "Si se dan las condiciones para seguir, sería lindo. Me gusta el club y estoy cómodo en Mendoza pero seguramente cuando termine el torneo hablaremos con los dirigentes sobre mi futuro".

Fotos: Gentileza Prensa Deportivo Maipú