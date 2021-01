Con este resultado el Milan marcha puntero con 43 puntos, seguido por Inter con 40, y luego se ubican Napoli y Roma, ambos con 34, en los puestos de clasificación a la Liga de Campeones.

La próxima fecha Milan recibirá a Atalanta, mientras que Inter visitará a Udinese, en tanto Napoli será visitante del Hellas Verona y Roma será anfitrión de Spezia.

Cagliari 0-2 Milan | Ibrahimovic At The Double To Keep Milan Top! | Serie A TIM