Ian Escobar: "Voy a dejar la vida por la camiseta del Tomba"

El jugador que estará a préstamo en el Tomba hasta diciembre de 2021 lleva sus primeros dos entrenamientos habló con Ovación y habló sobre las expectativas que tiene en el Expreso.

"La verdad que tenía muchas ganas de venir a jugar a Godoy Cruz. Estaba complicada mi salida de San Martín de San Juan, pero finalmente se pudo concretar y estamos con las mejores expectativas en mi nuevo club", contó el defensor a Ovación.

Sobre sus primeros entrenamientos en el Tomba, aseguró: "He tenido una gran bienvenida del cuerpo técnico y mis compañeros. Me siento muy feliz con esta posibilidad que se me presenta de jugar en un club tan importante como Godoy Cruz".

A Escobar le habían hablado muy bien del Tomba. "Victorio Ramis me habló muy bien del equipo. Estuvimos juntos en Talleres de Córdoba con Pipe; la verdad que el club tiene un predio muy hermoso".

Por último el lateral izquierdo analizó el debut del Expreso ante Rosario Central, en el arranque de la Copa de la Liga Profesional, donde perdió 2 a 1 y afirmó: "Creo que jugó un buen partido, pudimos ganar con la chance que tuvo el Morro García. Fue una lástima que no entrara esa pelota. La verdad que me da mucha felicidad de compartir un plantel con el Morro, por la experiencia y jerarquía que tiene".