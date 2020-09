El lateral Juan Manuel Marital, de 27 años y se inició en Godoy Cruz, tendrá su segundo ciclo en el Globo y selló su vínculo hasta diciembre de 2021.

"Es bastante raro firmar y no saber cuando se arranca, pero todos estamos con esas ganas de que vuelva el fútbol", dijo el defensor en diálogo con Ovación 90 (Radio Nihuil).

Respecto a su contrato comentó que "el pago comienza cuando comencemos a entrenar" y añadió que "no sé si todos tenemos el mismo arreglo, pero lo que yo arreglé fue así".

https://twitter.com/prensahuracan/status/1306680890194628608 Le damos la bienvenida a Juan Manuel Marital (@JuanMarital), nuevo jugador de Huracán Las Heras.



Firma su vínculo hasta diciembre del año 2021



Somos grandes, por nuestra gente pic.twitter.com/RRU1QWATMV — C.A. Huracán Las Heras (@prensahuracan) September 17, 2020

Si bien los equipos de la Liga Profesional de Fútbol y de la Primera Nacional ya comenzaron a entrenar, el resto de las categorías del fútbol argentino, entre ellas el Federal A, no tienen fecha certera para la vuelta.

"Estuve entrenando por mi cuenta y un hubo un tiempito que paré porque vivo con mis viejos, hay que cuidar su salud. Pero me estoy moviendo para no perder el ritmo", contó.

En cuanto a la situación económica comentó: "Es complicado porque trabajamos para ganar dinero y la verdad que en esta situación necesitamos la plata. Queremos arrancar para empezar a cobrar y acomodarnos en ese sentido. Hay colegas que no consiguen club y se pone muy difícil todo", remarcó.

"Recibí la ayuda de Agremiados y con lo que tenía de mis ahorros he ido tirando", dijo.

Sus inicios en Godoy Cruz

"Diego Cocca me subió a Primera, tenía 15 años. La verdad que me ayudó muchísimo subir porque me sentía muy bien futbolísticamente y físicamente, pero era muy pibe en ese momento".

"En lo personal nunca sentí presión, creo que la comodidad me la dieron mis compañeros. Obviamente me quedó con gusto a poco porque no llegué a debutar y por distintas circunstancias me tuve que ir de Godoy Cruz".