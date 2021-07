Huracán Las Heras irá por la recuperación en su casa

El entrenador Matías Minich hará un cambio con respecto al equipo que viene de caer derrotado ante el Cipo. La variante estará en el mediocampo, con el ingreso de Daian García en lugar de Emiliano García.

#FederalA | F14

CONVOCADOS



CONVOCADOS



Matías Minich seleccionó a la siguiente lista de jugadores para enfrentar a #CirculoDeportivo



¡Vamos Globo!

Huracán Las Heras necesita ganar para no seguir perdiendo terreno en la tabla de posiciones. Ha perdido siete encuentros en este certamen. Su entrenador Matías Minich buscará su primer triunfo en el Globo. El ex DT de FADEP ha dirigido cuatro partidos y no ha podido ganar. Bajo su conducción, perdió dos y empató dos encuentros.

Mientras que Círculo Deportivo Otamendi viene de perder de local por la mínima diferencia ante Camioneros y viene de dos derrotas consecutivas. Se ubica penúltimo con 10 puntos.

#FederalA Después del entrenamiento del viernes por la tarde y un largo viaje, Círculo ya llegó a Mendoza donde el domingo a las 15.30 visitará a Huracán Las Heras por la 14ta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A.
#VamosPapero

Probables Formaciones:

Huracán Las Heras: Daniel Moyano; Martín Correa, Adolfo Tallura, Marcos Barrera y Juan Marital; Dahian García, Agustín Verdugo, Luis Daher y José Méndez, Javier Peñaloza y Lucas Agüero. DT: Matías Minich.

Círculo Deportivo Otamendi: Sebastián Nieto; Enzo Vértiz, Juan Zarza, Emiliano Rodríguez y Gabriel Charra; Diego Martínez, Bruno Vedda, Sebastián Batista y Matías Reali; Jonathan Benedetti y Rodrigo Núñez. DT: Gustavo Noto.

Estadio: Huracán Las Heras.

Árbitro: Jonathan Correa de Córdoba.

Hora: 15.30.

Fotos: Gentileza Prensa Huracán Las Heras.