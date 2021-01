Huracán Las Heras está con la mente puesta en Sarmiento

"Pero es lo que nos tocó y hay que afrontarlo. Como nos toca viajar a nosotros en algún momento lo hará otro equipo. Este torneo es así, federal", agregó inmediatamente sin excusarse, en diálogo con Ovación 90 (Nihuil)..

"Es un rival complicado que viene de mayor a menor y el lunes lo terminó de demostrar ante Chaco For Ever, tuve la oportunidad de ver el partido y lo ganó con dos hombres menos. Es un rival que sabe lo que quiere y tiene gente rápida de mitad de cancha hacia adelante. Trataremos de tomar nuestros recaudos, pero lo que más me preocupa es que hagamos un buen partido desde el inicio", comentó del equipo que dirige Raúl Valdez.

Huracán horizontal uno.jpg

Sobre la serie, que es a un solo partido, explicó: "Esto es un solo partido y acá el que hace mejor las cosas es el que va a pasar. Y si se define en los penales el que menos erre se llevará la clasificación. Son partidos con sabor distinto porque no son ida y vuelta donde podes reponerte si te fue mal en el primero. Acá son 90 minutos donde seguís en carrera o te vas a tu casa".

Respecto del aspecto psicológico del futbolista comentó: "Por ahí podes preparar el partido de una manera y al minuto hay un gol de cualquier lado y te cambia todo. Creo que es muy importante que la cabeza del jugador esté muy compenetrada para achicar el margen de error, un gol en contra en este tipo de torneos son muy difíciles de contrarrestar. Se basa mucho en la parte psicológica".

Por último, Darío Alaniz se refirió a la chance de jugar en el Norte de Argentina donde el equipo de calle Olascuaga ha conseguido históricamente grandes resultados con dos ascenso en los torneos federales.

"El Norte le ha venido muy bien a Huracán y esperemos que no sea la excepción. Huracán es un equipo que es respetado por los rivales y es de temer, trataremos que dentro del campo de juego el rival lo pueda notar así", cerró.