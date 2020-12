Heinze fue presentado como DT del Atlanta United

https://twitter.com/SportsPulso/status/1341092830987468801 Declaración inicial del nuevos director técnico del Atlanta United, Gabriel 'El Gringo' Heinze.



El entrenador #argentino habló por primera ocasión con la prensa norteamericana, desde ser nombrado técnico.

En cuanto a las negociaciones para llegar a un acuerdo, remarcó: "Se respetó el tiempo que les he pedido para hacer un análisis como corresponde, y les avisé que no analizaría otras propuestas hasta no contestarles. Por eso seguí hablando con ellos y luego he decidido".

"La palabra éxito está lejos de lo que uno busca cuando empieza los proyectos, es el último paso y lo pueden lograr muy pocos. Lo que no significa que sea fracaso si no se consigue un campeonato, por el trabajo, la dedicación, eso también es el éxito", añadió el "Gringo".

En la misma línea, continuó: "No voy por un resultado, tengo muchos pasos antes. Sé bien en qué institución estoy y la magnitud del Atlanta, pero no estoy buscando hoy los resultados o el éxito, primero hay que hacer muchísimas cosas antes para poder estar cerca de eso".

Heinze fue elegido por esta franquicia para reemplazar al escocés Stephen Glass, quien estaba en el cargo desde julio pasado cuando el neerlandés Frank De Boer fue contratado para hacerse cargo del seleccionado de Holanda.

A los 42 años, después de iniciar su carrera como técnico en Godoy Cruz (2015) y conseguir con Argentinos Juniors el ascenso a Primera División (2017), el ex defensor se convirtió en uno de los DT mejor valorados del fútbol argentino por la impronta que le dio a Vélez, donde dirigió 70 partidos, ganó 31, empató 21 y perdió 18.