Guillermo Ferracuti se entusiasma con el buen arranque de Maipú

El marcador lateral izquierdo hizo un balance de estos tres partidos que disputó el Deportivo Maipú y reconoció: "Hemos ido de menor a mayor, el equipo ha tenido un crecimiento en lo futbolístico. A medida que trascurrieron los encuentros nos hemos ido soltando más, se está viendo la idea futbolística que pretende el entrenador y es importante que los buenos rendimientos estén acompañados de buenos resultados, que dan mucha confianza".

"Nos gusta salir jugando, ir para adelante, pero sabemos que tenemos que tomar nuestros riesgos y cuidarnos de las virtudes de los rivales, que nos van conociendo y tenemos que contrarrestar ese juego", agregó el lateral izquierdo que tiene un importante recorrido en el fútbol.

Sobre el momento que está viviendo en el club admitió: "En lo personal me fui sintiendo mejor cada partido que pasó, he ido agarrando más confianza. Juan Manuel Sara me pide como prioridad que defienda, porque soy un defensor, y después nos pide a los dos laterales que nos sumemos al ataque y lo tratamos de hacer".

Ferracuti afirmó: "Se ha armado un lindo grupo, es muy importante para la convivencia de cada día, hay buenos jugadores y una gran calidad de personas. El trabajo que hacemos en la semana queda reflejado en los resultados".

Este domingo el Deportivo Maipú jugará ante Sacachispas, desde las 17, en Villa Soldati: "Va ser un partido duro como lo son todos, vamos a salir a mostrar nuestra idea y buscaremos cómo poder sacar ventajas para poder ganar el partido".

Fotos: gentileza Prensa Deportivo Maipú.