Gonzalo Montiel no irá al Villarreal y por ahora sigue en River

Roma de Italia, Olympique Lyon de Francia y ahora Villarreal hicieron gestiones por el defensor de la Selección Nacional al que River tiene presupuestado transferir para equilibrar sus números.

montiel2.jpg Por ahora, Gonzalo Montiel seguirá en River.

En una primera instancia Villarreal hizo una oferta de pagar el pase de Gonzalo Montiel a 3 años, pero River no aceptó esas condiciones.

"Montiel es un gran jugador, de la Selección y que está en River, un gran equipo. Las puertas a Europa se la abren ellos mismos, tanto su agente como el jugador y no sé si el club", dijo el DT del Villarreal Unai Emery en conferencia de prensa, antes de que se confirme el regreso de Ratiu.

Villarreal, que cuenta con el ex River Ramiro Funes Mori, sufrió algunas bajas por lesiones, pero Emery fue cauto ante la supuesta incorporación del defensor de River.

"Mientras haya tiempo está abierto. No hablamos de necesidad, estamos justos en la derecha, pero si no llega algo que nos mejore no es necesidad. Incluso teniendo salidas, el mercado no te da opciones claras, pero no hemos considerado a un jugador que nos llene para decidir ir a por él. Estamos en ello, pero de no venir nada no sería un problema”, concluyó.

Gonzalo Montiel, de 24 años, tiene contrato en River hasta junio y no lo ha renovado.