Gonzalo Higuaín: "En Europa ya no disfrutaba del fútbol"

Higuaín Gonzalo Higuaín vive una nueva experiencia en el Inter Miami.

En una entrevista con la cadena la CBS que replica la Gazzeta dello Sport, el futbolista surgido en River Plate dijo que "la MLS me da esa sensación de cuando era niño y disfrutaba jugando de nuevo, mientras que cuando estaba en Europa ya no me sentía así, por muchas razones diferentes".

El delantero argentino, quien también jugó en el Real Madrid, dijo que "desde el punto de vista mediático, Europa fue demasiado. Tenía que demostrar algo partido tras partido, que es lo que he hecho durante toda mi carrera, y me estaba impacientando. En Europa no te dan tiempo para disfrutar".

"Me dio siempre curiosidad venir a esta liga, seguir a mi hermano, después vi a muchos delanteros de gran nivel venir acá, a divertirse a competir, también vi que metían muchos goles y me parece que es un campeonato interesante para probar, cambiar de aires y bajar un poco la presión mediática después de muchos años. Es una liga que está creciendo, quise venir con la intención de volver a ser feliz jugando al fútbol, y creo que Inter me dio todas las condiciones para poder hacerlo. El equipo últimamente creció mucho a nivel futbolístico y me siento feliz de estar acá. Ojalá que sea el inicio de una gran experiencia", dijo el delantero formado en River.

higuain2.jpg Gonzalo Higuaín es la nueva figura del Inter Miami.

"Se me había ido el amor al fútbol en este último tiempo, ya sea por la exigencia a nivel mediático tan fuerte que tiene jugar en la élite y estar partido a partido teniendo que demostrar cosas que hice a lo largo de mi carrera, creo que los tiempos son más cortos y no te dan el tiempo de jugar que es lo que realmente te hace feliz, era una demostración constante día a día de un jugador que ya tiene un nombre, que hizo una gran carrera y bueno, distintas circunstancias me llevaron a venir acá. Llevo un mes y medio acá y me siento relajado, feliz, pero obviamente con la competitividad del jugador de fútbol de querer hacer las cosas bien", expresó.

Higuaín llegó esta temporada al Inter de Miami, que es propiedad del exfutbolista inglés David Beckham, y es compañero desde hace unos días de su hermano Federico: "Más allá de poder jugar juntos, volver a tener ese vínculo real como un hermano que el fútbol nos sacó, nosotros convivíamos muy poco tiempo juntos en las vacaciones, prácticamente muchas cosas que no conozco de él más que por llamadas telefónicas o FaceTime, muy poco tiempo el que convivíamos, que a su vez tampoco era relajado porque poco tiempo en el que tenías que ver muchos amigos y a tu familia y prácticamente nos perdimos 15 años de vida juntos y volver a tenerlo en la misma ciudad, más allá de recuperar el vínculo futbolístico, obviamente es de las prioridades recuperar el vínculo afectivo que nos ha sacado el fútbol, y volver a tenerlo conmigo es volver a recuperar ese tiempo perdido", comentó el sudamericano.