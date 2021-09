Gonzalo Abrego disfruta el buen momento de Godoy Cruz

Sobre su buen momento personal, Gonzalo Abrego admitió: "Me siento muy bien. Nelson Acevedo es un gran jugador, trata de ordenarme siempre y la clave es la confianza y un gran grupo que es algo que siempre ayuda. Lo disfruto mucho pero igual no me relajo. Soy joven y tengo muchas cosas que aprender. He tenido la suerte que los entrenadores me han dado mucha confianza y jugar de titular me ha hecho crecer muchísimo en todos los aspectos".

El Tomba jugará ante Sarmiento de Junín, en el Feliciano Gambarte, este sábado a las 13.30 por la fecha 12 de la Liga Profesional: "Es un lindo partido para confirmar lo que venimos haciendo y seguir sumando puntos. Queremos seguir dándole alegrías a los hinchas que están muy ilusionados.

Gonzalo Abrego también se refirió al partido de octavos de final de la Copa Argentina ante Racing que se disputará el próximo miércoles 22 de septiembre a las 18.10 en el estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba: "Estamos convencidos de que podemos hacer un gran papel frente a Racing y seguir avanzando de fase en la Copa Argentina que es otro de nuestros objetivos".

El elenco de Diego Flores entrenó este jueves por la mañana y se prepara para el encuentro ante Sarmiento #VamosTomba pic.twitter.com/eb2OOdcwKu — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) September 16, 2021

