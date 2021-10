Gómez: "Ojalá podamos lograr el objetivo porque el hincha se lo merece"

Gabriel Gómez demostró mucha alegría por los tres puntos: "Tengo un equipo de hombres. Con la formación ofensiva que pusimos, demostramos que veníamos a ganar el partido y lo pudimos lograr. Le cortamos el circuito al rival y jugaron con mucha autoridad. Es un equipo que quiere terminar dentro de los cuatro primeros".

"Ahora hay que disfrutar mucho este triunfo y desde el martes poner los pies sobre la tierra, porque el torneo continua", agregó el DT.

Sobre la posibilidad de llegar a la punta, a cinco fechas del final, consideró: "Siempre vamos a pensar en alto. En la charla con los jugadores, les dije que pensemos en los primeros puestos. Ellos estaban convencidos que podíamos ganar el encuentro".

lepra.jpg

"No nos podemos relajar, somos todos los equipos muy parejos. Los que tienen poca presión te pueden complicar un partido. Si pensamos que por estos triunfos vamos a tirar la camiseta y vamos a ganar, nos vamos a equivocar, estos jugadores van a dejar todo en la cancha y no se van a relajar", confesó Gómez.

El entrenador se siente muy feliz por esta gran campaña, en un club al que le tiene mucho afecto: "Independiente Rivadavia es mi casa, he encontrado mi lugar dentro del fútbol, me siento muy agradecido por el cariño que me tiene el simpatizante. Es un ida y vuelta y ojalá podamos lograr el objetivo porque el hincha se lo merece".

Por último, con mucha emoción, dijo: "En el partido ante All Boys va explotar el Bautista Gargantini. Me voy muy feliz por estos jugadores, los dirigentes, los hinchas, por Mendoza, donde me siento muy cómodo".

Foto: gentileza Independiente Rivadavia