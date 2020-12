hugo-gatti.jpg

"Dicen cada cosa los periodistas que Ruggeri hoy para mí es el mejor. Sigue hablando con ese tono campesino tan de él, y sabe. Y contando anécdotas, la rompe. Dice las cosas sin vuelta", aseguró el actual panelista del programa de la TV española El Chiringuito de Jugones.

Además, dándole un giro inesperado a la charla, el ex arquero de Boca le pegó duro a Diego Latorre como comentarista: “Ruggeri no es como Gambetita (Latorre), que me tiene podrido. Gambeta, ¡ya está todo inventado, esto es fútbol!”.

“Hace un poema para contarte un gol, es insoportable. A Gambetita le enseñó a jugar Batistuta, no largaba la pelota y el Bati le enseñó a pasarla”, afirmó respecto de quien hoy trabaja en ESPN.

“La gente consume cualquier cosa. Te juro que no tengo nada contra él, sólo que me da bronca”, sentenció el Loco.