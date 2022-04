Godoy Cruz y la maldición de los 3 goles

"Tenemos que hacer un quiebre emocional en algún momento. El grupo se entrega, el grupo juega la idea, pero hay partes del juego que todavía no resolvemos y tenemos que madurar rápidamente", señaló el DT cordobés.

09-04-2022_arsenal_recibe_a_godoy_cruz.jpg Godoy Cruz empató otra vez 3 a 3, sigue en zona de descenso y Diego Flores está muy cuestionado

Más allá de lo mental, está claro que este Godoy Cruz es un equipo partido en dos: en ataque es el segundo equipo con más goles a favor ya que acumula 17 contra 18 de Racing y en defensa es el equipo con más tantos en contra con 19, por encima de los 16 de Gimnasia La Plata y Atlético Tucumán.

"Generamos más juego y situaciones pero no es merecimiento, es obtener. Cuando ellos nos vinieron a buscar no lo supimos resolver. De nada vale generar tanto si los momentos de ese estilo no los resolvemos así que seguramente fue justo el empate", admitió Diego Flores este viernes en el Viaducto.

Lo cierto es que la estabilidad de Diego Flores sigue estando al menos cuestionada ya que Godoy Cruz es el 18vo. equipo de la temporada con una campaña de 2 triunfos, 4 empates y 3 caídas.

En la Zona B comparte el 7mo. lugar con 10 puntos (a 3 de los puestos de clasificación) y lo que es más preocupante es que sigue en zona de descenso ya que está penúltimo con 1,042, solo supera a Patronato (0,957) y necesita sumar para alcanzar a Platense (1,130), Aldosivi (1,129), Central Córdoba (1,129), Barracas Central (1,125), Atlético Tucumán (1,085), Arsenal (1,085) o Sarmiento (1,064).

Los tres 3 a 3 de Godoy Cruz

El Tomba estuvo 3 veces en ventaja con goles de Ezequiel Bullaude (2) y Martín Ojeda, de penal, y se lo empataron tres veces a través de Benavídez Márquez y Benegas.

Otra vez Godoy Cruz estuvo 3 veces en ventaja con tantos de Bullaude (2) y Ojeda, de penal, y se lo empataron tres veces a través de Rogel, Spetale y Zapiola, de penal.

Godoy Cruz llegó a tener una diferencia de 3 a 0 con los goles de Gianluca Ferrari, Suárez, en contra, y Guillermo Ortiz (fue expulsado), pero Arsenal se lo empató en solo 16 minutos con conquistas de Colmán (un ex Tomba), de penal, Kruspzky y Gariglio.