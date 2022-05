Godoy Cruz tiene todo listo para enfrentar a Tristán Suárez

Gianluca Ferrari horizontal Godoy Cruz.jpg El defensor Gianluca Ferrari volverá a ser titular en el Expreso, tras la acumulación de cinco amarillas. Foto: Martín Pravata (UNO)

Para jugar ante el Lechero, el equipo que conduce Juan Manuel Llop (el ex entrenador del tomba) serían titulares Elías López y Gianluca Ferrari en la defensa. El primero ingresará por el lesionado Néstor Breintenbruch y Ferrari (quien acumuló cinco amarillas y no pudo jugar ante Barracas Central) lo hará en el lugar de Leonel González; mientras que en el mediocampo el ex Instituto Tadeo Allende, lo haría por Matías Ramírez.