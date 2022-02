Godoy Cruz buscará un triunfo ante el Aldosivi de Palermo

https://twitter.com/ClubGodoyCruz/status/1495428952696918018 #PrimeraDivisión



Los convocados por Diego Flores para el encuentro con Aldosivi#VamosTomba pic.twitter.com/Ndv1URZn7G — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) February 20, 2022

El conjunto del Traductor todavía no ha podido encontrar el funcionamiento, no puede mantener una regularidad en su juego y es cuestionado por algunos simpatizantes de Godoy Cruz que no están conformes con el trabajo del cordobés.

Mientras que Aldosivi, el equipo que conduce Martín Palermo, el ex técnico del Tomba viene de capa caída con dos derrotas consecutivas. En el arranque del torneo perdió 2 a 0 ante Vélez, en Liniers, y viene de caer por 2 a 1 ante Boca Juniors, en Mar del Plata.

Para el Tomba es un partido clave para sumar para los promedios del descenso. Enfrentará a un rival directo y los tres puntos serán fundamentales para empezar a cambiar la cara.

Probables Formaciones:

Godoy Cruz: Juan Espínola; Juan de Dios Pintado, Guillermo Ortiz, Gianluca Ferrari y Leonel González; Gonzalo Abrego, Nelson Acevedo, Matías Ramírez; Martín Ojeda, Tadeo Allende y Salomón Rodríguez. DT: Diego Flores.

Aldosivi: José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López Quintana, Nicolás Valentini y Fernando Román; Marcelo Meli, Leandro Maciel; Matías Pisano, Andrés Ríos, Edwin Mosquera; Martín Cauteruccio. DT: Martín Palermo.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Silvio Trucco.

Hora. 19.15

Fotos: Martín Pravata (UNO).