Godoy Cruz buscará su primer triunfo de local frente a Lanús

El Expreso está décimo con 12 puntos y tiene la urgencia de ganar, debido a que tiene que sumar puntos para salir de la zona del descenso, e intentará lograr su primer triunfo en condición de local.

https://twitter.com/ClubGodoyCruz/status/1517921518008864768 #PrimeraDivisión



Los convocados por la dupla técnica Orsi-Gómez para enfrentar a Lanús#VamosTomba pic.twitter.com/9TMUwVcHAy — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) April 23, 2022

El Expreso hace cinco partidos que no gana, con una derrota y cuatro empates consecutivos. Su última victoria fue por 3 a 1 ante Huracán en Parque Patricios, por la 6ª fecha.

Orsi y Gómez no han confirmado el equipo, pero jugarían los mismos once que vienen de igualar ante Boca Juniors. Los ex entrenadores de Ferro quedaron conformes con el rendimiento de sus jugadores.

https://twitter.com/clublanus/status/1517888025853894658 Convocatoria para nuestro partido de mañana contra @ClubGodoyCruz pic.twitter.com/rN7rwD7J9o — Club Lanús (@clublanus) April 23, 2022

Mientras que Lanús, el equipo dirigido por Jorge Almirón (el ex DT de Godoy Cruz) no está haciendo una buena campaña, está décimocuarto en la zona con 10 unidades, viene de ganarle de local por 3 a 1 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito y quebró una mala racha de ocho partidos sin ganar.

Probables Formaciones:

Godoy Cruz: Juan Espínola; Néstor Breintenbruch, Guillermo Ortiz, Gianluca Ferrari, y Franco Negri; Martín Ojeda, Gonzalo Abrego, Nelson Acevedo, Ezequiel Bullaude y Matías Ramírez; Salomón Rodríguez: DT: Favio Orsi- Sergio Gómez.

Lanús: Fernando Monetti; Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Jonathan Cabral y Nicolás Pasquini; Brian Aguirre, Maximiliano González, Diego Valeri y Facundo Pérez; Claudio Spinelli y José López. DT: Jorge Almirón.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Hora: 21.30.

Fotos: Martín Pravata (UNO)