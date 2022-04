Giovanni Simeone, en la mira del Napoli

El equipo italiano quiere cubrir la salida del belga con la llegada del hijo del Cholo Simeone, ya que conoce el torneo italiano y lleva seis años en Italia tras dejar River Plate por Génova en 2016 y luego pasar por Fiorentina y Cagliari.

Simeone, de 26 años, superó su registro goleador desde que juega en Italia con 16 goles, ante los 14 que logró en la Fiorentina en la temporada 2017/18, su mejor marca hasta este año.

El hijo de Diego Simeone, actual entrenador del Atlético de Madrid, podría aún mejorar sus números en este tramo final, aunque con pocas chances de pelear por ser el Capocannoniere (goleador de la Serie A) ya que Ciro Immobile, de Lazio, acumula 26 tantos.

Las estadísticas de Giovanni Simeone en Italia quedan resumidas en 66 goles y 19 asistencias en un total de 211 partidos jugados.

