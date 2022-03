Gimnasia y Esgrima recibe al golpeado Güemes en el Legrotaglie

lobo horizontal.jpg

El equipo del Parque viene de igualar 1 a 1 ante All Boys en Floresta y está invicto desde que asumió el entrenador Luca Marcogiuseppe, en los dos encuentros que ha dirigido no ha perdido su equipo. En la presentación del DT, el Lobo consiguió un gran triunfo por 3 a 0 ante San Telmo en el estadio Víctor Legrotaglie y empató de visitante 1 a 1 ante All Boys.