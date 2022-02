Gimnasia y Esgrima con dos bajas y una vuelta para el clásico

La buena noticia para el entrenador Diego Pozo es el regreso de Sebastián Giovini, que sufrió un desgarro en el gemelo izquierdo y no ha podido jugar en el torneo de la Primera Nacional en la derrotas de local ante San Martín de San Juan y de visitante ante Chaco For Ever.

Gimnasia y Esgrima no está confirmado para jugar ante la Lepra. El posible equipo sería con estos once: Sebastián Giovini; Oscar Garrido; Diego Mondino, Franco Meritello y Martín Aruga; Matías Nouet; Ulises Ortegoza, Matías Villarreal y Brian Andrada; Santiago Solari o Tadeo Marchiori y Germán RIvero.

El próximo partido de Gimnasia y Esgrima será este domingo ante San Telmo, en el estadio Víctor Legrotaglie desde las 17.30, por la 3 fecha del torneo de la Primera Nacional. El Lobo en esta competencia no ha sumado puntos y cosecha dos derrotas consecutivas.

Venta de entradas

Este martes continuó la venta de entradas en el estadio Vìctor Legrotaglie de 10 a 18 y proseguirá este miércoles de 10 a 14 en Legrotaglie. Los precios de las entradas son los siguientes: la popular tiene una valor de $1500, la platea descubierta $2000 y la Cubierta $4000, los socios deberán abonar los boletos.

Fotos: Gentileza Prensa Gimnasia y Esgrima.