Gimnasia La Plata rechazó la renuncia de Gabriel Pellegrino

"La Comisión Directiva del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata le informa a sus socias y socios, y al público en general, que tras reunirse este miércoles por la tarde, se decidió por unanimidad no aceptar la renuncia de Gabriel Pellegrino a su cargo de Presidente de nuestra Institución", expresó el club.

Además se anunció que "se convocará a la brevedad a una nueva reunión de Comisión Directiva".

La decisión de los dirigentes del "lobo" se dio luego que el propio Pellegrino ratificó su renuncia como presidente, y explicó que la decisión la tomó "por la poca capacidad personal de unir al grupo".

"Estamos discutiendo chiquilinadas, que venga otro con más fuerzas. A mí ya no me convence nadie, no le hago bien al club si no puedo unir a la gente", señaló Pellegrino en declaraciones radiales.

Toda esta situación se da en medio de la internación del entrenador Diego Armando Maradona, que le dio su respaldo en diciembre pasado y condicionó su continuidad a la presentación de Pellegrino en las elecciones.

"Maradona va a seguir, lo único que puede pasar es que reproche, pero cuando vuelva a Estancia Chica aguantaremos los reproches", añadió el dirigente.

Pellegrino, que fue reelecto en diciembre pasado en medio de un tire y afloje constante, mantenía serias diferencias con otros miembros de la Comisión Directiva.

El lunes por la noche, durante una reunión virtual, el presidente estalló luego que no respaldaron su intención de modificar la estructura de las División Inferiores.

"Uno de los motivos fue la continuidad de Marcelo Ramos en el club. El presidente votó para que haya un recambio en la estructura de juveniles, más allá del apoyo a Ramos", remarcó el vicepresidente segundo del "Lobo", Raúl Tassi.