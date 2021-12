Gimnasia La Plata denunciará a Leandro Díaz por incitar a la violencia

Y añadió: "La denuncia se basa en el incumplimiento de los artículos 10 y 14 de la ley 11.929 Régimen Contravencional en los Espectáculos Deportivos como así también del artículo 212 del Código Penal de la Nación por incitación a la violencia colectiva".

Las declaraciones de Díaz

Tras el clásico, Díaz expresó en diálogo con la prensa: "Empatamos porque cuando iban 4 a 2 ellos dejaron de cantar. Ellos son cagones, son cagones... Y nosotros somos Estudiantes. No tengo nada más para decir".

Leandro-Diaz-Estudiantes-1.jpg

Por ese motivo, el Lobo también "analiza la presentación formal ante los organismos rectores del fútbol argentino, la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Fútbol".

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1467620020410847239 #LPFxTNTsports | Leandro Díaz terminó un poco enojado tras el clásico : "Lo empatamos primero porque la gente paró de cantar cuando iban 4-2, son cagones, estos son cagones. Y segundo porque somos Estudiantes." pic.twitter.com/lJiAdtbHsX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 5, 2021

Un socio de la institución platense se adelantó y presentó una denuncia penal contra Díaz porque "dicha conducta se encuentra reprimida por el ordenamiento jurídico, siendo plausible encuadrar la misma en el delito de Incitación a la Violencia".

Le respondió el Pulga

El Pulga Luis Rodríguez, autor de tres goles en el clásico, respondió a los dichos del delantero del "Pincha": "No es muy correcta la declaración de Leandro Díaz, lo hizo para quedar bien con la gente de Estudiantes. Antes que jugadores somos personas, no podemos incentivar la violencia".

También habló el titular de la Aprevide, Gustavo Gómez, que condenó la actitud del atacante: "Fue muy desubicado, la violencia no debe nacer desde un futbolista", dijo.

Y agregó: "Podríamos impedirle el ingreso a la cancha, lo hemos hecho en algún caso con jugadores del Interior por actos que se consideraron vulneratorios. Claro que hay leyes superiores que protegen la libertad de trabajo, y está muy bien".

https://twitter.com/EdelpOficial/status/1467907797354487811 La palabra de Leandro Díaz pic.twitter.com/aEhuqXSaOw — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 6, 2021

Las disculpas del delantero

"A toda la gente de Gimnasia les quiero pedir disculpas por mis declaraciones después del partido. Estaba caliente, enojado. Tenías las revoluciones a mil y a veces a uno no se sabe expresar, no sabe qué decir. No quise que nadie se haya sentido ofendido. Nuevamente les quiero pedir disculpas, les mando un abrazo muy grande y espero que estén bien", dijo Díaz en las redes sociales de Estudiantes.