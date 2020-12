Gimnasia aprovechó los errores de Colón y ganó en Santa Fe

Goles:

Comenzó mejor Gimnasia, con el manejo del paraguayo Víctor Ayala, pero esa idea duró apenas 10 minutos. Colón emparejó desde entonces y avanzó sobre el campo rival, especialmente por la derecha, con Alex Vigo.

El "Lobo" sufrió la tempranera baja del zaguero Maximliano Coronel, por una lesión en su rodilla izquierda, se replegó y buscó el contragolpe, como aquel que definió mal Nicolás Contín de zurda.

Colón respondió con un muy buen remate desde lejos de Tomás Chancalay que exigió a Jorge Broun.

Y cuando el partido caía en la intrascendencia, Ayala ejecutó un tito libre desde la izquierda que se le escapó a Leonardo Burián, y tras el rebote Weigandt empujó al gol.

Colón tuvo la chance del empate, cuando Rodrigo Aliendro le pegó de frente al arco y la pelota se fue junto al palo izquierdo del arco de Jorge Broun.

En otro contragolpe, Eric Ramirez cedió mal a Contín, que quedó lejos del balón para conectarlo; y sobre el cierre del primer tiempo Rafael Delgado cabeceó apenas afuera.

En el complemento Gimnasia "lastimó" de entrada, con un pelotazo de Matías Melluso a Contín, que le ganó a Bruno Bianchi y a Burián y definió con el arco vacío.

Colón respondió con un buen disparo de Gonzalo Piovi que rechazó Broun abajo con el pecho.

Manejó la pelota el "Sabalero", con el ingreso de Luis Rodríguez, tuvo algo más de fútbol y, en ese contexto, contó con una muy clara con un cabezazo de Delgado desde el borde del área chica apenas sobre el horizontal.

Gimnasia jugó mal los contragolpes: en uno de ellos Burián se lo sacó a Matías García y tras el rebote Ramírez la tiró increíblemente afuera, y en otro García enganchó y diluyó la jugada.

Gimnasia-La-Plata-Colon.jpg

Piovi, Chancalay y Cristian Berardi probaron desde lejos, todas arriba del travesaño; y en la última Bernardi no pudo con Broun.

Gimnasia controló sobre el final, ante la confusión de Colón, y se llevó para La Plata tres puntos importantísimos en su ilusión de dar la sorpresa en la copa que lleva el nombre de su último entrenador.

= Síntesis =

Colón: Leonardo Burián; Emmanuel Olivera, Bruno Bianchi y Gonzalo Piovi; Rafael Delgado; Alex Vigo, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Christian Bernardi; Tomás Chancalay y Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Gimnasia: Jorge Broun; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel y Matías Melluso; Víctor Ayala, Harrinson Mancilla; Eric Ramírez, Brahian Alemán y Matías García; Nicolás Contín. DT: Mariano Messera-Leandro Martini.

Gol en el primer tiempo: 29m. Weiganft (G).

Gol en el segundo tiempo: 2m. Contín (G).

Cambio en el primer tiempo: 13m. Germán Guiffrey por Coronel (G).

Cambios en el segundo tiempo: 4m. Yeiler Goez por Lértora (C), 8m. Luis Rodríguez por Olivera (C), 14m. Matías Pérez García por Contín (G), 26m. Tomás Sandoval por Morelo (C) y Brian Farioli por Aliendro (C), 29m. Lucas Litch por García (G), Matías Miranda por Alemán (G) y Johan Carbonero por Ramírez (G).

Amonestados: Bernardi, Aliendro, Bianchi, Olivera, Goez, Rodríguez (C); Mancilla, Guiffrey (G).

Árbitro: Germán Delfino.

Estadio: Brigadier Estanislao López, de Colón de Santa Fe.