Giardini agregó: "Si tenemos que buscar responsables somos nosotros, soy muy autocrítico, en la totalidad es mi culpa y si la mayoría cree que tengo que dar una paso al costado, lo voy hacer sin ningún tipo de problema. Siempre apostamos a lo mejor para el club y nunca vamos a dejar de caducar con el esfuerzo. Si hay gente que se quiera sumar para ayudar al club, lo puede hacer".

Después subrayó: "No tenemos ninguna queja hacia el plantel y el que tenga ganas de seguir lo va hacer. Huracán es un club que está ordenado, no está fundido ni quebrado, no tiene problemas económicos. Habrá que seguir trabajando para poder conseguir el ansiado ascenso que todos queremos. No podemos armar un equipo para mantener la categoría".

"En este último tiempo hemos perdido el mejor sponsor que es la convocatoria de su gente. Siempre hemos dependido del apoyo de nuestros hinchas, que no han podido ir a la cancha. Sabemos que el simpatizante quiere el ascenso y está dolido. Soy el primero que quiere lograrlo. amo a este club y no voy a renunciar para lograr el objetivo de lograr el ascenso", reveló.

Además, Giardini contó: "Es muy difícil empezar de nuevo, cuando estuvimos cerca de poder conseguir el objetivo. Vamos a seguir trabajando y armar un buen equipo. En este nuevo período vamos a incorporar a siete jugadores de las divisiones inferiores del club al plantel superior. Lo van a poder hacer en la medida que el entrenador del Federal A se lo permita. Queremos armar un plantel con experiencia sumado a los jugadores del club. Cuando empiece el mes de febrero haremos la evaluación correspondiente sin buscar culpables ni hacer reproches. Como dirigente, en los inicios de los torneos uno piensa que armó el mejor equipo y a veces los objetivos no se pueden cumplir. Yo no tengo reproches hacia los jugadores".

Arsenal, el próximo objetivo

Sobre el compromiso ante Arsenal, por los 32avos de final de la Copa Argentina, comentó: "Es un partido muy lindo el que tenemos que afrontar frente a un equipo de primera división. Ojalá podamos superar este rival y sigamos avanzando en la Copa Argentina".

https://twitter.com/prensahuracan/status/1351964678914760705 ¡Estamos ansiosos de jugar las instancias finales de #CopaArgentina !



¡Vamos Globo! https://t.co/YOCD9hgIms — C.A. Huracán Las Heras (@prensahuracan) January 20, 2021

La continuidad de Darío Alaniz

El titular del Globo se refirió a la continuidad del entrenador Darío Alaniz: "No está en duda su continuidad, estamos muy conformes con su trabajo. Queremos que sea el entrenador y hemos tenido algunas reuniones. Nosotros estamos muy satisfechos con los jugadores pero será Darío el que arme el nuevo plantel una vez terminando el partido ante Arsenal. Estuve hablando con el representante del entrenador y le hicimos un ofrecimiento. No va a ver ninguna problema con su continuidad y no está en riesgo".

Darío Alaniz horizontal.jpg

Le ofrecieron un Gerenciamiento

Rafael Giardini contó que ofrecieron gerenciar el fútbol: "Hemos recibido una propuesta bastante significativa de un grupo inversor italiano, que ha recibido todos los informes nuestros. No tengo ningún apuro en hacerlo. Lo tenemos que evaluar entre todos los dirigentes del club. A mí en el club me gusta estar para trabajar y con el gerenciamiento es como que te mandan a tu casa".

"Nunca voy a tomar una decisión si el consenso generalizado de toda la gente del club. Me debo al club, nosotros queremos seguir trabajando y seguir peleando por el ascenso. No estoy capacitado para quedarme en mi casa. Huracán es grande por su gente y es muy importante a la hora de tomar una decisión tan importante como un gerenciamiento de una institución".