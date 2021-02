Giardini confirmó la continuidad de Darío Alaniz en el Globo

Rafael giardini Horizotnal.jpg

"Me quedó la sensación que no nos equivocamos en el plantel que armamos, a lo mejor cometimos algunos errores y nos faltó algo, pero la final de Madryn con Maipú me dio a entender que Huracán ya tiene una base que hay que tratar de mantenerla en la medida en que se pueda. Seguiremos anhelando ese ascenso", agregó-

"El triunfo ante Arsenal fue muy lindo porque fue como un paliativo al mal torneo que tuvimos, porque fue una realidad, ganamos un partido y no hicimos un buen campeonato en el Federal A", señaló.

Y completó la idea: "Para nosotros fue negativo, porque mostramos los jugadores y ahora los quieren clubes de una categoría superior; hay varios que harán uso de la cláusula como Bruno Nasta y Maxi Herrera; Bilbao no recibió ofertas y por ahora seguirá con nosotros e Inostroza tiene un problema familiar en San Luis".