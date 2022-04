Germán Rivero es un agradecido a la vida por estar recuperado

En el momento de hablar cuando empezó a sentirse mal, reconoció: "En el partido que jugamos ante Independiente Rivadavia comencé a tener diarrea, después se fue complicando todo, me hicieron estudios y me internaron. Viví días con mucho temor y angustia de ver a la familia preocupada, tuve mucha fiebre varios días".

Sobre la bacteria que lo enfermó, el delantero dijo: "Le agradezco a Dios que me tocó a mí y no a ninguno de mis hijos, la Salmonella es brava, ahora me han dicho que tengo que comer las verduras bien cocidas y que tome agua mineral".

Rivero agradeció la solidaridad del mundo del fútbol y reconoció: "La verdad les agradezco el apoyo a mis compañeros, a todos los que me han saludado, a los jugadores de Independiente Rivadavia. Me da mucha felicidad todo los mensajes que he recibido. Los dirigentes, el cuerpo técnico y médico se preocuparon en el día a día".

Con respecto a su vuelta dijo: "Estoy entusiasmado, le agradezco a la vida que puedo estar de nuevo con mi esposa y mis hijos. La semana que viene me voy a volver a realizar estudios para saber cómo estoy. No hay que acelerar nada, porque puede traer complicaciones".

https://twitter.com/GimnasiaMendoza/status/1512095316379635723 #PrimeraNacional



Germán Rivero ya se sumó a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros. Se encuentra realizando trabajos diferenciados sin parte aeróbica. pic.twitter.com/6p1FNW0EOk — Gimnasia y Esgrima (@GimnasiaMendoza) April 7, 2022

Fotos: gentileza Prensa Gimnasia y Esgrima