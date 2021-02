Germán Burgos y su futuro como DT de River: "Es mi sueño"

"Justamente, es eso lo que le digo a los jóvenes no dejen de perseguir sus sueños. Yo soy un perseguidor de sueños y River es uno de mis sueños como la Selección Argentina", expresó el Mono en una entrevista radial en España.

Germano-Mono-Burgos-River1.jpg Germán Burgos jugó 6 años en River.

Burgos, quien jugó en River entre 1994 y 99 con 151 partidos, no escondió su admiración por Marcelo Gallardo e indicó: "Gallardo es un motivador, es un entrenador extraordinario. Volcó la historia de River, lo llevó a lo mas alto del mundo y lo va a seguir haciendo".

Además de expresar, una vez más, su admiración por Carlos Griguol, Marcelo Bielsa y su amigo Diego Simeone, Germán Burgos reveló que "a los 15 años me vinieron a buscar Ferro, Boca e Independiente y con mi viejo decidimos Ferro, de antemano, ya sabíamos que Boca no, porque éramos de River".

Tras contar que el día anterior "me quedé hasta las 5 de la mañana para ver tres partidos simultáneos de fútbol", el Mono Burgos descartó la posibilidad de iniciar su carrera como entrenador principal en River: "Tengo claro que mi primera oportunidad me la voy a dar en España. Mi primer sueño es entrenar acá, porque tengo el crédito ganado para iniciarme. Ya tuve ofertas pero las rechacé porque yo había dado mi palabra de terminar la Champions y no he visto en el fútbol, una despedida como hizo el Atlético Madrid a un segundo entrenador".