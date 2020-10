Gerard Piqué: "Messi se merece todo, el estadio debería llevar su nombre"

En medio de rumores de una pelea entre ellos, Gerard Piqué salió en defensa del argentino a sólo 24 horas del clásico que el Barcelona jugará como local ante el Real Madrid, por la séptima fecha de la Liga de España.

image.png Gerard Piqué respaldó a Messi ante los rumores de una pelea entre ellos.

"No quise tener demasiado trato con Messi en aquéllos días de negociaciones con los directivos del club, me pareció que se trataba de un tema muy personal. Sin embargo le dije, 'Leo, es sólo un año y luego vendrá gente nueva'. Un jugador como él que durante 16 años le dio todo al Barcelona, merece lo mejor, hasta creo que el estadio nuevo debería llevar su nombre", añadió Piqué.

"Esta situación me colmó los nervios, debemos cuidar y preservar a nuestras figuras, no desprestigiarlas. Ahora lo veo bien a Leo, implicado con el nuevo proyecto del equipo y como ejemplo a seguir en el vestuario" concluyó Piqué, en sus primeras declaraciones públicas acerca del conflicto que mantuvo el club catalán con el capitán del seleccionado argentino.

En el mismo tono, el defensor sentenció: "Me sorprende que gente como Pep (Guardiola), Puyi (Puyol), Xavi o Valdés no estén en el club. Algo no se está haciendo bien. A esta gente la has de mantener siempre, forman parte de la historia del club, lo han hecho grande. Deberían sumar, estar aquí"

Finalmente, respecto a su relación con la dirigencia del Barcelona, Gerard Piqué fue claro: "Yo no quiero llevarme mal con nadie pero ha habido veces... El tema de las redes sociales. Yo, como jugador del Barça, veo que mi club se ha gastado dinero, dinero que ahora nos están pidiendo, para criticar, ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores en activo, y eso es una barbaridad... Le pedí explicaciones y lo que me dijo es 'Gerard, yo no lo sabía'. Y me lo creí. Pues después ves que, en acciones futuras, la persona encargada de contratar esos servicios todavía está trabajando en el club".