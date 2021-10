Ganó casi todo con River y ahora quiere volver

german-pezzella.jpg

El defensor ganó con el equipo de Núñez una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana, una Recopa y dos títulos locales.

A corazón abierto, manifestó su deseo de retornar al conjunto riverplatense. “Siempre está en mi cabeza, desde el día que volví de Argentina, poder volver a River. Y el día que fui al Monumental con la Selección después de seis años, fue un encuentro de sensaciones impresionante, ahí reforcé esa idea”.

"Ojalá el día de mañana ojalá se pueda dar la posibilidad. River es demasiado grande, está por encima de todos. No es que levanto la mano y digo 'El mes que viene quiero volver a River'. Hay que respetar los tiempos del club”, aseguró Germán Pezzella.

“Ojalá el día de mañana River me necesite y se dé todo junto para poder volver. Cuando me fui, me quedó el gustito de que me hubiese gustado disfrutar más tiempo”, indicó.