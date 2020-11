Gallardo y dos cambios cantados en River

La inclusión de Sosa descarta la otra posibilidad que analizaba Gallardo: el cambio de sistema táctico, volviendo al dibujo que utilizó el año pasado con Robert Rojas de líbero y con los laterales en la zona de volantes en un 3-5-2.

En el caso de Borré, su baja fue imprevista y a último momento, ya que debió ser aislado en forma preventiva por haber mantenido contacto estrecho con un positivo de coronavirus, y será reemplazado por Lucas Pratto.

De manera que en la parte ofensiva, River mantendrá a Nicolás de la Cruz, Julián Álvarez y Matías Suárez, quienes se complementaron muy bien en los partidos de la Libertadores y buscarán recuperar ese nivel, no el que mostraron ante Banfield, donde no generaron demasiado ante el arco rival, y se sumará Pratto, quien perdió su lugar en el once titular y suele ingresar en los segundos tiempos de cada partido.

En limpio, el once del Millo será: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Javier Pinola y Milton Casco; Sosa, Enzo Pérez y De la Cruz; Álvarez, Pratto y Suárez.

El encuentro el Millo y Rosario Central se jugará este sábado a partir de las 21.15 en el estadio Libertadores de América, de Independiente, donde ejercerá su localía River, será arbitrado por Facundo Tello y lo televisará la señal TNT Sports.