Gallardo: "Una final contra Boca siempre es bienvenida"

"Una final contra Boca siempre es bienvenida", manifestó el Muñeco tras el choque con el Tomba.

En diálogo con ESPN, dijo: "No sé cuantos realmente quieren jugar una final de ese tamaño. A mí me encanta, no le escapo a eso, pero sería una falta de respeto grande decir que los dos vamos a llegar a la final porque hay muchos rivales duros que se van a venir y hay que sortear".

Sobre el partido que el Millo debe afrontar ante Nacional de Uruguay, por los cuartos de final de la Libertadores, afirmó: "Va a ser durísimo. Sé lo que es Nacional, conozco su cultura, su mentalidad, y esos chicos van a correr mucho, van a dejar la piel ahí".