Gallardo se quedó masticando bronca tras la caída de River

Gallardo caliente: “¡¡Vamos con los pases!!” Estudiantes LP 2-1 River Plate

Gallardo no pudo ocultar su fastidio porque, más allá de que su equipo fue dueño del balón ante el Pincha, no generó la peligrosidad a la que están acostumbrados sus hinchas. Se notó que Marcelo no estaba conforme y la ausencia de público en las grades hizo que se escuchara más de una vez los retos del DT hacia sus jugadores.

Los goles del partido