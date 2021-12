Gallardo reveló con qué jugador se sintió más identificado en River

gallardo1.jpg

"Él estaba convencido. Al principio, le costaba muchísimo. El partido contra Central, donde hizo un gol de calidad, lo desbloqueó y empezó a jugar de una manera... Creo que hubo un vínculo de entrada. Fue un compromiso. Jugó un semestre extraordinario. Ese gol y el abrazo... (En el gol a Boca, en la Copa Sudamericana 2014) Me emociona. Siempre hablo con él. Lo quiero mucho".

La final de la Libertadores ante Boca

"No había pasado nunca en la historia del fútbol. No se había dado nunca. Era una irrealidad tener la posibilidad de vivir una cosa así. No existe, no hay antecedente", dijo sobre la final de la Copa Libertadores 2018, donde River venció a Boca.

"Hubiese sido tremendamente duro no quedarnos con el trofeo. Pasa una sola vez en la vida", añadió.

El plantel de River festeja con la Copa Libertadores de America en el estadio Santiago Berbabeu. FOTO NA

“Nunca estoy relajado. Solamente cuando me tomo unos días de descanso, que trato de bajar un poco; pero cuando estoy en la dinámica de laburo intento encontrar momento para mí y disfrutarlos. Ahora, cuando trabajo nunca quiero relajarme, porque no está en mi esencia", afirmó al referirse al día a día en el Millonario.

"Es estar mirando para los costados, mirar que no te aparezca nada por el lado que no mirás, que tenés que tener ojos por todos lados. De alguna manera, me desarrollé con eso, de estar alerta en toda la vida. Pasan cosas alrededor. Me defiendo con una manera de estar alerta. En la vida hay que estar alerta", admitió al ser consultado sobre la "guardia alta", la frase que inmortalizó.

Por último, el Muñeco habló sobre los "30 segundos" que les pidió a los hinchas de River este año en los festejos del 9/12. "No podés contestarle a todo el mundo. Hay gente que está esperando para atacarte. Lo que hice, fue tratar de transmitir lo que significa haber ganado eso. Es un tesoro. Y va a ser un tesoro para toda la vida. Quería que los hinchas de River disfruten de ese momento, que va a ser eterno", cerró.