Gallardo: Palavecino, Maidana, Driussi y Nacho Fernández

"Sé que se habla mucho por mí, entiendo que sucede todo el tiempo, yo no puedo salir a desmentirlo porque no me corresponde y significaría muchísimo desgaste. Intento comunicar, es verdad que hace un mes no lo hacíamos, y entiendo que ustedes tengan que hablar también", respondió de entrada Gallardo, cuando lo consultaron sobre si había llamado al defensor Marcos Rojo, quien firmó con Boca.