Gabriel Gómez y el enorme triunfo de Independiente Rivadavia

El comandante, además, aseguró: “El viento jugaba para los dos equipos. Hay que seguir corrigiendo, pero hay que disfrutarlo porque no siempre se gana de visitante. Hay muchas cosas que analizar y debemos ser conscientes que hay cosas que no podemos repetir. No fue uno de los partidos correctos tácticamente y cometimos ciertos errores, sobre todo en la primera etapa”.

Por la 33ª y penúltima fecha de la Primera Nacional, Independiente Rivadavia recibirá en el Gargantini a Brown de Adrogué, el lunes 8 de noviembre, desde las 21.

“Contra Brown de Adrogué seguro que será otro partido difícil. A medida que se acerca el final del campeonato, cada vez se hace más complicado. Este triunfo nos pone en una situación muy favorable y hay que saberla usar, pero con los pies sobre la tierra”, confesó Gómez.

Para finalizar, el DT de la Lepra señaló: “Tenemos que aprovechar esta situación y disfrutar. Hay que trabajar en la semana y potenciar lo bien que hace el equipo. Pase lo que pase, esto nunca me lo voy a olvidar”.

https://twitter.com/CSIRoficial/status/1454915186297475076 GANOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO LA LEPRA



¡Traigan mayúsculas más grandes!



Guillermo Brown (PM) 0-2 CSIR



Alejandro Rebola

Mauricio Asenjo#MásUnidosQueNunca#ArribaLaLepra pic.twitter.com/XDRarIqUpV — Independiente Riv. (@CSIRoficial) October 31, 2021

Fotos: gentileza Prensa Independiente Rivadavia