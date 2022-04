Gabriel Gómez piensa en la recuperación de Independiente Rivadavia ante Defensores

Con respecto al compromiso ante el Dragón, donde no estará el delantero Matías Quiroga, el arma ofensiva más importante que tiene el equipo, el DT admitió: "Es un jugador muy importante para nosotros, es clave, a veces abusamos de depender de Matías. Sin la presencia de Quiroga vamos a tener que dar un plus y generar otra clase de juego para generar situaciones de gol".

El Comandante cada vez que habla no se guarda nada y sus análisis son claros. Sobre la caída ante San Martín en Tucumán explicó: "Creo que el equipo hizo el plan de juego que habíamos entrenado, presionamos alto al rival, pero cuando recuperamos la pelota nos costó generar juego. El penal que les cobraron fue muy dudoso, y hay que verlo veinte veces para ver si fue o no penal, es discutible. No nos podemos quedar con un fallo arbitral, tener nuestra autocrítica y mejorar como equipo".

"A los jugadores no se les puede reprochar nada con respecto a la actitud, de ser solidarios entre ellos, hay que seguir trabajando, lógicamente que no nos gusta perder. Ahora hay que recuperarse en el partido que tenemos que jugar ante Defensores de Belgrano", opinó el conductor azul.

