Gabriel Gómez, mientras descansa en Villa Ramallo, planifica la Lepra modelo 2022

Gabriel Gómez contó como es su día en VIlla Ramallo: "Soy una persona muy de pueblo, cuando voy hacer los mandados, converso con todo el mundo. La gente me quiere mucho. Voy a la casa de mis amigos a tomar mates, nos juntamos a comer de vez en cuando, a comer un asado, la veo seguido a mí mamá".

Con respecto a la renovación en Independiente Rivadavia por tres años, el DT mostró mucha alegría por el respaldo que le ha dado el presidente Carlos Castro y los dirigentes: "Es un voto de confianza de la dirigencia. No es común en el fútbol renovar un contrato por tres años. Ahora tengo una mayor responsabilidad. Estoy muy feliz de seguir en Independiente Rivadavia. Ya dije que este club es mi casa, me siento cómodo y ojalá que podamos volver a tener un equipo competitivo y volver a pelear el ascenso".

"Ahora, en esta tercer etapa en el club, esperemos que sea mucho mejor que las anteriores. Ojalá podamos superar lo que hicimos este año", contó el Comandante.

Sobre las sensaciones que tuvo en la eliminación ante Almirante Brown, por los cuartos de final del Reducido, el DT fue sincero: "Siento bronca porque podíamos haber llegado más lejos, teníamos equipo para hacerlo. El fútbol es así y en el próximo torneo volveremos a intentarlo".

Gómez no se olvida del cariño que le ha brindado el hincha de Independiente Rivadavia: "Me siento muy agradecido por el el afecto y las muestras de cariño que me ha dado el simpatizante. Le agradezco de corazón todo lo que han dado en esta nueva etapa en el club, viví momentos muy emocionantes".

Lo que se viene

Gabriel Gómez se refirió al armado del plantel para la próxima temporada: "Vamos a volver a armar un equipo que sea competitivo. Lo primero que queremos es que se quede la base que terminó el torneo y sumar jugadores importantes para volver a pelear los primeros puestos".

"Se nos fue el arquero Cristian Aracena a Almagro, un jugador muy importante, un referente. Fue una decisión que tomó él y la respetamos, necesitaba un cambio para su crecimiento personal. Le deseamos lo mejor, tengo una gran relación con Cristian", contó.

Fotos: Gentileza Prensa Independiente Rivadavia.