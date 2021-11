Gabriel Gómez: "Estamos convencidos de que podemos salir primeros".

El Comandante, con los ojos llenos de lágrimas tras el abrazo con su hermana, habló en la puerta cerrando una noche de fiesta para todos los de la Lepra.

gomez-1.jpg Gabriel Gómez se ilusiona con el gran presente de Independiente Rivadavia

A la hora de analizar el partido ante el Tricolor, Gabriel Gómez aseguró: "El gol que hicimos apenas empezó el partido nos simplificó un poco las cosas, después convertimos el segundo y ellos descontaron pero no sufrimos muchos sobresaltos. Estamos muy ilusionado y orgulloso de los jugadores".

Con respeto al objetivo cumplido de haber clasificado a Independiente Rivadavia al Reducido, consideró: "El primer objetivo era clasificar a la Copa Argentina. Ahora teníamos la meta de entrar al Reducido y en San Juan vamos a jugar por el primer puesto".

"Estamos convencidos que podemos salir primeros, tenemos que hacer nuestro trabajo y ganar. Esta vez no dependemos de nosotros pero ojalá que en San Juan podamos cumplir otro objetivo y terminar en el primer lugar", afirmó.

El DT de la Lepra siempre mostró convicción y el tiempo le dio la razón. "Sabíamos que este equipo no se iba a caer. Nos pasaron muchas cosas y el equipo se levantó en la adversidad. Siempre mostró carácter y es un equipo que mentalmente es muy fuerte. Desde un principio dije que este campeonato se iba a definir en la última fecha. Ahora tenemos algo muy importante que es jugar por el primer puesto".

Emocionado por su hermana

Gabriel Gómez se refirió al abrazo con su hermana cuando salió del vestuario y señaló: "Tuvo un significado especial. Mi hermana es mayor que yo y desde que juego al fútbol va a todas las canchas. Cuando vamos a Buenos Aires no hay un partido que se pierda. Es lo que hacia mi papá y ella remplaza esa imagen familiar. Ahora quiero llegar a mi casa y brindar con ella por este objetivo que hemos conseguido".

"Estoy muy feliz por el hincha que me ha dado mucho cariño. No puedo explicar la emoción que tengo. Acá en Mendoza los hinchas me han respetado hasta cuando los resultados no se daban. Ustedes, los periodistas, jamás me faltaron el repesto. He encontrado un lugar donde me siento cómodo y feliz". agregó.

Gabriel Gómez volverá a pelear el ascenso a Primera, como en el 2019 cuando quedó eliminado ante Sarmiento de Junín en semifinales, y comparó: "Son equipos muy parecidos. Dos planteles muy fuertes mentalmente, grupos muy buenos y jugadores comprometidos por un mismo objetivo".