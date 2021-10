Gabriel Gómez, con algo de bronca por no haber ganado

El Comandante, en conferencia de prensa, destacó lo bien posicionado que está el equipo azul en la tabla de la Primera Nacional: "El sabor de este empate parece el de una derrota, pero no nos olvidemos de que con este punto estamos dentro de los cuatro equipos que se están clasificando al Reducido y dependemos de nosotros. Nos duele porque el encuentro se había dado favorable para nosotros, pero esto es fútbol, cometimos algunos errores, nos terminaron empatando el partido y no generamos situaciones para poder ganarlo".

"El lado positivo que le buscó a este partido es que no perdimos. A veces este tipo de encuentro terminan en derrota", agregó

A la hora de analizar el encuentro donde Independiente Rivadavia tuvo tuvo un primer tiempo muy bueno, dijo: "La verdad es que no se que decir hasta que no lo vea el partido nuevamente. All Boys descontó apenas se inició el segundo tiempo, después lo empató con el penal y se nos complicó".

"No le encuentro una explicación certera. Lo que puedo decir es que en el primer tiempo no se si habíamos hecho los méritos para ir ganando 2 a 0", agregó Gabriel Gómez quien vistió una llamativa remera que hizo recordar a la que uso Messi cuando llegó al PSG.

"Estamos a cuatro partidos de cumplir el objetivo de clasificar al Reducido y no podemos dejar pasar esta chance. El viernes tenemos otra final ante Atlético Rafaela", reflexionó.

