Fuerte cruce entre Luis Petri y Lucas Ilardo por el velorio de Maradona

"No critico que Diego sea velado. Sí critico las contradicciones de un Gobierno que no ha dejado velar 37 mil muertos, que 7.500 formoseños no puedan aún ingresar a su provincia, que Abigail haya tenido que cruzar en brazos y Mauro haya muerto cruzando un río para volver a su casa", escribió el representante de Juntos por el Cambio.

El que rápidamente salió a responderle fue el jefe de Senadores de Mendoza del Frente de Todos, Lucas Ilardo, quien apeló a un sólo calificativo: "Repugnante"-