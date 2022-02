Franscisco Galván está ansioso por debutar en la Lepra de Gómez

Con respecto a sus primeros días en la Lepra reconoció: "Me recibieron muy bien, desde el primer día que llegué me sentí muy a gusto, estoy disfrutando el día a día en esta institución tan importante, vengo a sumar desde el lugar que me toque ocupar, me hablaron muy bien de Independiente Rivadavia y de la buena convocatoria que tiene".

Sobre sus características en su juego, contó: "Soy nueve, me gusta moverme mucho en el área, soy fuerte en el cabezazo y trataré de sumar para el equipo".

Independiente Rivadavia jugará este domingo ante Quilmes en el estadio Bautista Gargantini, desde las 17, en el debut en condición de local y después jugará el clásico ante Gimnasia y Esgrima el próximo miércoles 23 de febrero en el Malvinas Argentinas por los 32avos de final de la Copa Argentina. Al delantero le gustaría estar en estos partidos y dijo: "Me encantaría estar, ya quiero empezar a jugar, vengo de hacer la pretemporada en San Lorenzo y estoy a disposición del cuerpo técnico".

