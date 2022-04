Franco Ruggeri está feliz en el Ascenso italiano, pero tiene un sueño con la escuela EFIT

Franco Ruggeri - Mediocampista Central (Central Midfielder) 2021

-¿Cómo estás en el Cassano Sybaris?

-Estoy muy bien, me siento cómodo en el equipo y además comparto plantel con mi hermano y seis argentinos más, eso hace que se extrañe un poco menos y el día a día sea diferente.

-¿Qué podés decir del club y de la ciudad donde vivís?

-El club es muy lindo, la gente que trabaja acá y sus hinchas son muy pasionales y te hacen sentir querido. Y con respecto a la ciudad es un pueblo de aproximadamente de 20.000 habitantes, es tranquilo pero tiene su encanto.

Franco-Ruggeri-1.jpg

-¿Cómo fueron tus comienzos en EFIT?

-Comencé a jugar a los 6 años en mi amada escuela de fútbol EFIT, tengo los mejores recuerdos de mi infancia y adolescencia en esa cancha. Recuerdo hasta el día de hoy cuando mi mamá nos llevó a mi hermano y a mì por primera vez. Quiero agradecer a Alexis Torrecillas, profesor de nosotros, quien nos formó como personas y jugadores.

-¿En qué club debutaste en primera y qué recordás?

-Debuté en Independiente Rivadavia en la primera de la Liga Mendocina, y recuerdo que fue una semana con muchas ansias porque sabía que iba a llegar ese momento que tanto esperé y que trabajé para lograrlo.

Franco-Ruggeri-3.jpg

-¿Qué opinás del juego de tu hermano?

-Pienso que es un jugador muy rápido y desequilibrante en el mano a mano, ese es su fuerte. Cuando quedás mano a mano no es lo mejor ja ja.

-¿Cuál de los dos es el mejor?

-Él tiene más condiciones y tiempo para seguir aprendiendo. Debe seguir entrenando día a día y demostrando como lo viene haciendo.

Eso hay que preguntárselo a un neutral, pero no tiene chance conmigo ja ja.

Franco-Ruggeri-2.jpg

-¿Sos un cinco a lo Mascherano o estás más acostumbrado a jugar con doble volante central?

-Ojalá tenga algo de Mascherano ja ja. Pero igual sì prefiero jugar solo como volante central, aunque si lo tengo que hacer con otro jugador al lado mío, juego igual y yo soy el más defensivo.

-¿Recordás el día que te probaste en un club cuando eras chico? ¿Quién te acompañó?

-Me acuerdo cuando me acompañó mi papá a probarme a Godoy Cruz, tenia 12 años, era todo nuevo, había muchos chicos y competencia. Por suerte después de una larga semana me dijeron que había quedado. Y tengo lindos recuerdos jugando ahí por más que jugué de chico.

-¿Cómo te fue en el Tomba?

-Recuerdo que nos iba muy bien, les ganábamos a casi todos ja ja.

-¿Hiciste muchos amigos en la Lepra?

-Por suerte en todo el tiempo que estuve ahí me relacioné con gente buena y hasta el día de hoy nos seguimos mandando mensajes y preguntando cómo sigue todo, por más que varios siguieron en otros clubes; otros se fueron a jugar fuera del país como yo, otros también dejaron de jugar pero la amistad se mantiene.

-¿Qué representó Huracán para tu carrera?

-Representa bastante porque en el último tiempo aprendí mucho con Abdo Alí y Matías Minich, que también ya lo había tenido como DT en Independiente; había un muy buen nivel y eso también ayudó para poder venir a Europa.

Otros datos de Ruggeri