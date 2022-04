Franco Rebussone dijo que el Deportivo Maipú tiene una identidad de juego

Con respecto a la derrota ante los tucumanos y reconoció: "Fuimos con la intención de conseguir los tres puntos, fuimos un equipo protagonista y nos volvimos con las manos vacías. Fue una lástima porque en el segundo tiempo dominamos y tuvimos situaciones claras para ganar el partido. El grupo ya cambió el chip y estamos enfocados en el partido que tenemos de local ante Defensores de Belgrano".

Sobre Defensores de Belgrano consideró: "Todos los partidos en esta categoría son duros y difíciles, esperemos tener un buen partido y obtener los tres puntos, que sería muy importante para nosotros".

Franco Rebussone horizontal dos.jpg

Sobre su momento reconoció: "En lo personal me siento muy bien, desde el primer día que llegué me recibieron muy bien. El grupo humano es bárbaro y eso ayuda a un jugador. Hoy me siento con mucha confianza cuando me toca jugar, y soy feliz de ayudar a mis compañeros desde el lugar que me toque ocupar".

Para recibir a Defensores de Belgrano solamente ingresarán los socios

https://twitter.com/Deportivo_Maipu/status/1509880387643875330 #PrimeraNacional Este domingo el Cruzado juega en la Fortaleza y vos no podés faltar!



Debido a que el ingreso será habilitado únicamente para #Socios, hemos EXTENDIDO NUESTRO HORARIO de atención para este Viernes 1/4 y sábado 2/4. pic.twitter.com/Cd1QCtQJU4 — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) April 1, 2022

Fotos: gentileza Prensa Deportivo Maipú