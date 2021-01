Franco Meritello fue una de las gratas revelaciones del Lobo

El jugador analizó la eliminación del Blanquinegro y aseguró: "La herida va ir cicatrizando con el tiempo. Estoy convencido que el equipo podía seguir avanzando por la forma de trabajar, el grupo que tenemos. Ahora tenemos que apuntar al inicio de la pretemporada, que será el 1 de febrero y aspirar a pelear el próximo torneo".

Gimnasia con Ferro horizontal.jpg

Con respecto a la continuidad que tuvo en el equipo titular, admitió: "Estoy muy contento con la cantidad de partidos que me tocó jugar. Estoy muy agradecido al respaldo que me dio el cuerpo técnico y la confianza que me dio. Lo tomo como un balance positivo, fui de menor a mayor y fue muy importante de la continuidad".

Meritello se refirió a la apuesta de los dirigentes y del entrenador Diego Pozo de proyectar a los juveniles al plantel superior: "Los jugadores estamos muy agradecidos de este proceso de la dirigencia y el cuerpo técnico por la posibilidad que nos dan. Nosotros, con buenos rendimientos, queremos devolverles a la confianza que nos han brindado".