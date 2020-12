Franco Dolci: "Sería muy lindo lograr el ascenso con FADEP"

Con respecto a San Martín, el primer rival, dio su punto de vista y opinó: "San Martin es el primer equipo que vamos a enfrentar y trataremos de hacer un buen partido".

"Creo que las pretemporadas largas no son beneficiosas, en este caso sirven por el parate tan grande que hemos tenido. Al saber cuando se inicia la competencia, nos enfocamos en llegar bien para ese día", agregó el experimentado volante, que será la primera vez que juegue en esta categoría, admitió.

⚽️ REGIONAL AMATEUR



FIXTURE

Fecha 1 - 10/1 - SM - Fadep

Fecha 2 - 16/01 - Fadep - Bowen

Fecha 3 - 20/01 - Fadep - Quiroga

Fecha 4 - 24/01 - Fadep - SM

Fecha 5 - 31/01 - Bowen - Fadep

Fecha 6 - 07/02 - Quiroga - Fadep



Con respecto al grupo que se ha armado, contó: "Hay muy buen material, con chicos jóvenes que tienen mucho futuro. Además, hay jugadores de experiencia. Todos estamos unidos por el mismo objetivo, que es tratar de conseguir el ascenso".

El jugador, que en Mendoza jugó en Independiente Rivadavia, Huracán Las Heras y Deportivo Maipú, contó lo que significa jugar en esta categoría y admitió: "Para mí jugar en esta categoría es seguir haciendo lo que más me gusta. Sigo compitiendo, la categoría no me interesa mientras siga siendo fútbol, Sería muy lindo lograr el ascenso en FADEP. Me encantaría también por el proyecto ambicioso que tiene el club".