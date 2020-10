"Me seduce el proyecto deportivo que tiene FADEP y las ganas que mostraron para contar conmigo. Hace un tiempo que venía hablando con Sebastián Torrico, hablé con Matías Minich y terminamos de acordar mi llegada. Es bueno que sigan creyendo en mis condiciones". Soy un agradecido a Sebastián y a Matías de darme esta posibilidad para seguir jugando al fútbol", dijo el cordobés.

"Soy un mendocino más, es una provincia que me encanta. FADEP es el cuarto equipo que voy a jugar en Mendoza", confesó el volante que en Mendoza jugó para Independiente Rivadavia, Huracán Las Heras y Deportivo Maipú.

Respecto a la vuelta de los entrenamientos mostró muchas ganas de empezar a entrenar: "Este jueves me sumó al grupo y estaremos al pie del cañón, quiero aportar lo que he aprendido en todos estos años de carrera. Hoy a los 36 años y después de siete meses sin jugar, trataré de ponerme bien físicamente y aportar lo mejor para el equipo".

Sobre su objetivo y de todo FADE dijo que "el sueño que tienen todos es poder ascender, nos preparemos para ver el tipo de torneo que nos toque y hacer lo mejor posible para tratar de logar subir de categoría. Vamos a trabajar para poder lograrlo".

Con respecto a jugar el Regional Amateur por primer vez comentó: "Es fútbol, sea Liga Profesional, Primera Nacional o Federal A. A la cancha se entra a jugar al fútbol y a dejar todo en cualquier categoría".

Su posible vuelta a Huracán Las Heras

Franco Dolci explicó las versiones sobre que podía volver al Globo y aclaró que hubo algunos contactos.

"Hubo algunos contactos, pero después no se dieron más conversaciones y no pasó más nada. Ahora estamos en FADEP y haremos lo mejor por este club".

Del Covid-19

Franco Dolci sufrió del coronavirus y sobre esta situación que le tocó vivir contó: "Me asusté el día que me internaron, fue por precaución, nunca pensé que me podía llegar a tocar. Fue un poco fuerte por la neumonía que me produjo, mi señora tuvo dolores de cabeza, cansancio y estuvo sin olfato ni gusto. Los niños no tuvieron síntomas. Por más que haya tenido el virus me tengo que seguir cuidando y tomar las medidas necesarias".

