Franco Coronel tuvo un debut soñado en Independiente Rivadavia

Con respecto a su tanto reconoció: "La verdad que me sentí muy contento por el gol, queríamos ganar el partido, no lo pudimos hacer, pero en líneas generales me voy conforme con el rendimiento del equipo. Es el primer partido del campeonato, vamos a ir creciendo a medida que vayan pasando los encuentros".

El atacante tuvo su estreno en la Primera Nacional. "Es la primera vez que me toca jugar en esta categoría, será un torneo duro y todos los partidos que tenemos que afrontar tendrán mucha exigencia. El que cometa menos errores, será el equipo que va terminar peleando los primeros lugares", dijo.

Sobre los objetivos que se ha propuesto admitió: "En el torneo pasado seguía mucho la campaña, la Lepra estuvo peleando el ascenso y dejó la vara muy alta. En este campeonato queremos volver a luchar en los puestos de arriba, tenemos un buen plantel para pelearle a cualquier equipo".

Lo que viene para la Lepra

Independiente Rivadavia jugará este domingo a las 17 en el Bautista Gargantini ante Quilmes y después se prepararará para afrontar el clásico ante Gimnasia y Esgrima por los 32avos de final de la Copa Argentina. Este partido se jugará el miércoles 23 a las 22.10 en el Malvinas Argentinas.

Fotos: Martín Pravata (UNO).