Franco Coronel tiene dos pasiones, el fútbol y la música

Franco Coronel continuó diciendo: "Me gusta mucho el folklore, los preferidos son Horacio Guaraní y los Manseros. Aprendí porque mi papá también toca y mi hermana cantaba de chica, me he criado en el ambiente de la música y el fútbol".

"Me gusta el fútbol, es la pasión que tengo desde los tres años, la música me divierte", confesó.

Con respecto a la etapa que está viviendo en Independiente Rivadavia contó: "Me siento muy feliz jugando en este club, me han dado la posibilidad de jugar en esta categoría que nunca lo he hecho. A medida que van pasando los partidos hemos ido creciendo como equipo, sabemos que tenemos que mejorar en algunos aspectos".

"Creo que en los encuentros que hemos disputado no nos han superado, me parece que tenemos que tener más efectividad en los últimos metros, tenemos mucha firmeza", mencionó.

La Lepra este domingo jugará ante Mitre de Santiago del Estero en el Bautista Gargantini. Sobre este choque dijo: "Hemos trabajado para tratar de hacer un gran partido y poder conseguir los tres puntos"

La palabra de Coronel

Fotos: Martín Pravata (UNO).