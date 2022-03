Franco Coronel está muy dulce en la delantera de Independiente Rivadavia

franco-coronel1.jpg Franco Coronel estará presente el lunes ante Ferro, en Caballito.

“Cuando te toca convertir rápido se hace todo más fácil. Nos relajamos cuando hicimos el segundo gol. Fue algo muy lindo. Era una locura cómo alentaba la gente”, apuntó Coronel, quien anotó ante el Deportivo Maipú y frente a Quilmes.

“Tuve una molestia en el aductor y estoy tratando de recuperarme para llegar bien al lunes. Me siento bien, pero me frenaron un poco por precaución”, agregó el delantero, que ya piensa en Ferro.

A la hora de referirse al grupo, a Independiente Rivadavia, Franco Coronel no anduvo con vueltas: “Me encontré con un grupo de buena gente, desde los utileros hasta el cuerpo técnico y mis compañeros. Eso es muy lindo para mí, que soy nuevo, que vengo de otro lado. Me han hecho sentir muy bien”.